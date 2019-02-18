«Сахалин-1» второй раз за ночь прекратил подачу газа с Чайво

«Сахалин-1» второй раз за ночь прекратил подачу газа с Чайво

С проекта «Сахалин-1» в результате аварийной остановки компрессорной станции на береговом комплексе подготовки (БПК) газа на месторождении Чайво второй раз за ночь прекращена подача газа в магистральный газопровод, следует из материалов Минэнерго.

Первая остановка произошла в 00:15, неполадки устранили к 01:50 и газ вновь стал поступать в газопровод Оха — Комсомольск-на-Амуре. «В 05:00 повторно прекращена подача газа с берегового комплекса подготовки газа», — сообщили в Минэнерго.

Причины аварийной остановки компрессорной станции выясняются. Температура наружного воздуха составляет минус 10 градусов, рисков нарушения тепло- и электроснабжения для потребителей нет.

Амурская ТЭЦ-1, Николаевская ТЭЦ и Комсомольские ТЭЦ 1-3 работают на остаточном давлении газа.

Оператор проекта «Сахалин-1» — «Эксон Нефтегаз Лимитед», дочерняя компания американской ExxonMobil. БПК на месторождении Чайво рассчитан на подготовку 22,4 млн куб. м газа в сутки. В последний раз подачу газа с него приостанавливали 1 февраля, причиной тогда также стала аварийная остановка компрессорной станции.