В Красноярске задержали собственника обрушившегося из-за взрыва газа дома

Следователи задержали по подозрению в мошенничестве одного из собственников жилого дома в Красноярске, где произошел взрыв газа. Об этом сообщается на сайте управления СК по региону.

«Была установлена причастность одного из собственников жилого дома к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в крупном размере)», — указывается в сообщении.

По данным следствия, задержанный в 2013 году приобрел 1/3 доли в праве собственности на земельный участок для строительства двухэтажного одноквартирного дома и самовольно построил на нем многоквартирный жилой дом. В феврале 2016 года суд постановил, что собственник должен снести постройку, однако тот не исполнил решение суда, а также в 2017 году продал женщине одну из комнат в жилом помещении за 890 тыс. руб. При этом, как отмечает следствие, датой заключения договора он поставил декабрь 2015 года «с целью избежания нотариального удостоверения сделки».

Ранее следователи вызвали на допрос двоих из трех собственников обрушившегося дома. Также было установлено, что здание было построено без разрешения и не зарегистрировано.