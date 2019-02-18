Минэнерго предложило распространить режим ТОР на Арктику

Министерство энергетики предлагает распространить режим территории опережающего развития (ТОР) на Арктику. Об этом глава Минэнерго Александр Новак написал в колонке для журнала «Нефтегазовая вертикаль».

В материале Новак отметил необходимость увеличения инвестиций в регион и подчеркнул, что государственная поддержка геологоразведки и добычи ресурсов в Арктике — «залог будущего отечественной нефтегазовой отрасли».

«Мы предлагаем рассмотреть возможность распространения режима ТОР и механизмов, применяемых на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе, на Арктическую зону России», — написал министр.

Он добавил, что сейчас власти формируют портфель​ перспективных арктических проектов, в который уже включено около 150 проектов, в первую очередь — в сфере добычи полезных ископаемых. Их общую стоимость Новак оценил почти в 5 трлн руб. и уточнил, что на внебюджетные источники финансирования приходится 4 трлн руб.

ТОР — зона со льготными налоговыми и административными условиями, закон о создании таких территорий вступил в силу в 2015 году. В первую очередь ТОРы появились на Дальнем Востоке. Как писал «Коммерсант», сейчас в России действуют около 100 таких зон.