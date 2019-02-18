Пять человек пострадали при взрыве газа в Назрани

Пять человек пострадали при взрыве газа в Назрани

В результате взрыва газа в Назрани пострадали несколько человек, говорится на сайте ГУ МЧС по Ингушетии.

Сообщается, что разрушений здания из-за взрыва нет, причины произошедшего выясняются.

В пресс-службе ведомства уточнили «РИА Новости», что взрыв произошел в частном доме, пострадали пять человек, включая трех детей в возрасте от двух до десяти лет.

«Две женщины в тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы», — пояснил представитель ведомства и добавил, что дети с ожогами также доставлены в больницу.