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«Манчестер Юнайтед» сравнялся по стоимости с самым дорогим спортклубом
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«Манчестер Юнайтед» сравнялся по стоимости с самым дорогим спортклубом
Бизнес, 29 авг, 23:47
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«Манчестер Юнайтед» сравнялся по стоимости с самым дорогим спортклубом
Футбольный «Манчестер Юнайтед» стал одним из самых дорогих спортивных клубов в мире. Английская команда догнала по этому показателю клуб по американскому футболу «Даллас Ковбойз»
Фото: Jason Cairnduff / Reuters

Акции футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» за последний год выросли на 55%, а в понедельник, 27 августа, достигли пика стоимости в $26,05, пишет Forbes. Таким образом, капитализация клуба достигала рекордной суммы $4,8 млрд.

Акции клуба выросли в день, когда «Манчестер Юнайтед» потерпели поражение от «Тоттенхэма» со счетом 0:3 на своей домашней арене «Олд Траффорд». Теперь самый дорогой футбольный клуб сравнялся по стоимости с самым дорогим спортивным клубом — командой по американскому футболу «Даллас Ковбойз», которая также оценивается в $4,8 млрд. Другие известные футбольные клубы — «Реал Мадрид» и «Барселона» оцениваются в $4,09 млрд и $4,06 млрд.

Как писал Forbes, «Манчестер Юнайтед» сгенерировал наибольший доход в сезоне 2016-2017 ($737 млн), а кроме того получил почти на 50% больше доходов от основной деятельности чем любой другой клуб ($254 млн). Коммерческий доход — в спорте под этим понимается доход от спонсорских контрактов и продажи фирменных товаров — «Манчестер Юнайтед» был самым высоким среди спортивных организаций ($354 млн)

Фанатская база клуба в мире оценивается примерно в 659 млн человек, 325 млн из них — фанаты из Азии.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: «Манчестер Юнайтед» , Футбол , АПЛ
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