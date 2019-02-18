В Минбороны подсчитали количество служивших в Сирии военных полицейских

Порядка 60% военнослужащих военной полиции России, выполняя специальные задачи, получили боевой опыт в ходе контртеррористической операции в Сирии. Об этом сообщил начальник Главного управления военной полиции Минобороны РФ, генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

По его словам, в Сирии военная полиция выполняла задачи со дня создания на ее территории российской группировки. Ивановский отметил, что на сегодняшний день подразделения военной полиции отвечают за поддержание порядка в районе Голанских высот, вдоль линии «Браво», по восточной части Голанских высот на границе Сирии и Израиля в рамках мандата ООН от 1974 года, сообщает ТАСС.

С начала военных действий в Сирии патрулирование линии разграничения было приостановлено решением ООН. Однако оно было возобновлено летом 2018 года при участии российской военной полиции. Также российские военные полицейские патрулируют территорию города Манбидж, рассказал российский генерал.

«При этом одной из основных задач является обеспечение гуманитарных акций, в том числе безопасности передвижения гуманитарных конвоев ООН», — пояснил Ивановский.

По словам генерала, одной из последних задач, выполненных военной полицией, стало обеспечение безопасности гуманитарного конвоя ООН в район Эт-Танф, где располагается лагерь беженцев Эр-Рукбан.

Ивановский также отметил, что с 1 марта система управления военной полицией изменится. Для этого во всех военных округах, а также на Северном флоте будет создана должность заместителя начальника штаба военного округа по военной полиции. Он же будет занимать должность начальника регионального управления военной полиции округа.

Генерал отметил, что опыт применения военной полиции в Сирии показал необходимость децентрализации управления ее территориальными и войсковыми подразделениями на территории России.