День рождения Бандеры объявили на Украине официальным праздником

День рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры объявлен на Украине официальным праздником. Это следует из постановления Верховной рады о памятных датах в 2019 году, сообщает УНИАН.

За постановление проголосовали 232 народных депутата из 333, зарегистрированных в сессионном зале.

Также отмечаться будет 1000-летие с начала правления Великого князя Киевского Ярослава Мудрого, 400 лет со времени выхода «Грамматики» Мелетия Смотрицкого — первого полного издания церковнославянского языка в украинской редакции. Еще один праздник, проведение которого должен обеспечить кабмин, это 360 лет со времени Конотопской битвы, в которой Россия потерпела поражение от украинско-татарских отрядов гетмана Ивана Выговского.

Также на Украине будут отмечать 30 лет со времени падения коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы (9 ноября).

Степан Бандера — один из идеологов украинского национализма. Он был одним из лидеров Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) и одним из основателей Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России), которые действовали на Украине в 1940-е годы.

Россия и Польша критикуют украинское руководство за героизацию Бандеры.