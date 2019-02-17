Общество , 17 фев, 23:35
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Умер народный артист России Загир Валитов
Народный артист России и Башкортостана, актер Башкирского академического театра драмы им. Мажита Гафури Загир Валитов умер в Уфе после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте театра.
Загиру Валитову было 78 лет. Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким актера.
Загир Валитов работал в Башкирском театре драмы с 1970 года. В 1989 году актер был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, а в 2000 стал народным артистом России. Также Валитов был лауреатом Государственной премии Республики Башкортостан им. Салавата Юлаева.