Умер народный артист России Загир Валитов

Народный артист России и Башкортостана, актер Башкирского академического театра драмы им. Мажита Гафури Загир Валитов умер в Уфе после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте театра.

Загиру Валитову было 78 лет. Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким актера.

Загир Валитов работал в Башкирском театре драмы с 1970 года. В 1989 году актер был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, а в 2000 стал народным артистом России. Также Валитов был лауреатом Государственной премии Республики Башкортостан им. Салавата Юлаева.