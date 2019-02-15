Эксперты усомнились в укреплении рубля в 2019 году

Курс рубля в 2019 году будет чувствителен к внешним факторам, в частности будет сильно зависеть от санкций. Инвесторы настроены пессимистично, а политика ЦБ и цены на нефть мало влияют на курс, утверждают аналитики Альфа-банка

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Курс российской валюты в 2019–2020 годах останется примерно на текущем уровне. Рубль завершит текущий год на отметке 67 руб. за доллар, говорится в поступившем в РБК обзоре Альфа-банка.

Что ждет рубль в этом году

Курс рубля в 2019 году будет сильно зависеть от внешних факторов — санкций, повышения ставки ФРС США и интереса иностранного капитала к развивающимся рынкам, отмечают авторы доклада.

Экономисты отмечают пессимизм инвесторов, причем внутренняя экономическая повестка в России мало влияет на их решения. Например, рынок полностью проигнорировал рост профицита текущего счета России в 2018 году до максимальной с 2006 года отметки в 7% ВВП. Не было и соответствующей реакции на снятие американских санкций с UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски.

Минимально на курс, в отличие от 2016–2017 годов, повлияет монетарная политика ЦБ. Аналитики не видят предпосылок для снижения ключевой ставки. К тому же, как показала приостановка закупок валюты Минфином с августа по конец 2018 года, эта мера хотя и стабилизировала курс, но укрепить его не смогла. Рубль в 2018 году ослабел на 17%, завершив год на уровне 69,5 руб. за доллар после двух лет роста.