«Калашников» показал видео испытаний самоподрывающегося беспилотника

Концерн «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») опубликовал видео испытаний беспилотного комплекса KYB. На кадрах видно, как беспилотник самоподрывается, достигнув цели.

KYB предназначен для поражения удаленных наземных целей.

Скорость полета беспилотника — 80–130 км/ч, продолжительность работы — 30 минут. Максимальная нагрузка БПЛА — 3 кг, размеры — 1210х950х165 мм. Производитель и разработчик — компания Zala aero, входящая в концерн «Калашников».

«Этот комплекс — это шаг к абсолютно новому ведению боевых действий. <...> Это очень точное и максимально эффективное оружие, с которым очень трудно бороться с помощью традиционных средств ПВО», — заявил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.