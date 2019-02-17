СК опубликовал кадры массовой драки в Москве

Следственный комитет России опубликовал на своем канале в YouTube видео массовой драки в Москве, в результате которой погибли два человека. На кадрах видно, что сначала драка завязалась между двумя мужчинами, через некоторое время к ним подбежали еще несколько человек. Затем на место происшествия прибыли машина полиции и скорая помощь.

Драка произошла 17 февраля у здания по Волгоградскому проспекту. Как сообщил СК, в инциденте участвовали работники автомойки, ее причиной стал произошедший ранее между ними конфликт. По информации источника ТАСС, в драке участвовали десять уроженцев Узбекистана.

В результате инцидента до приезда скорой помощи умер мужчина 1989 года рождения, второй скончался в больнице. По факту произошедшего возбуждено дело по ч. 4 ст. ​111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).