Два человека погибли в массовой драке на юго-востоке Москвы

Два человека погибли в массовой драке на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы произошла драка между работниками автомойки. В результате погибли двое, сообщается на сайте главного столичного следственного управления СКР.

«Драка произошла на бытовой почве, в связи с ранее произошедшим конфликтом между работниками автомоечного комплекса», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел у здания по Волгоградскому проспекту. В результате драки до приезда скорой помощи скончался мужчина 1989 года рождения, второй умер в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).