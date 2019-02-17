В Москве эвакуировали ТЦ «Каширская Плаза» из-за угрозы взрыва

В Москве эвакуировали торговый центр «Каширская Плаза» после анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании ТЦ «Каширская Плаза» на Каширском шоссе. Здание эвакуировано», — сказал он.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству городских новостей «Москва», что из торгового центра эвакуировали тысячу человек. Собеседник агентства добавил, что на место отправились полиция и кинологи.

Накануне полиция проверяла здания торговых центров «Капитолий» и «Атриум» после сообщений об угрозе взрыва. По данным ТАСС, неизвестные сообщили о минировании пяти ТЦ в Москве, однако после проверки информация не подтвердилась.