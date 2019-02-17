Четыре человека погибли при захвате заложников в США

Четыре человека погибли при захвате заложников в США

Мужчина взял заложников в ходе бытового конфликта в городе Клинтон, штат Миссисипи. В результате погибли четыре человека, сообщает Assiciated Press со ссылкой на представителя администрации города.

Мужчина взял в заложники людей в своем доме около 02:30 в субботу, 16 февраля (11:30 мск), и удерживал их 12 часов. По данным WJTV, после прибытия полицейских на место происшествия мужчина открыл огонь, после чего скрылся в доме.

В ходе спецоперации двух детей освободили и отправили в медицинское учреждение. Подозреваемого задержали.

В июне вооруженный мужчина взял в заложники четырех детей в городе Орландо, штат Флорида. После того​ как женщина позвонила в полицию и заявила, что ее избил сожитель, он забаррикадировался в квартире. Он также открыл огонь про прибывшим на место полицейским.