Россия и Япония договорились о визите Лаврова в Токио

МИД России и Японии договорились о визите министра иностранных дел Сергея Лаврова в Токио для обсуждения мирного договора. Об этом на Мюнхенской конференции после переговоров с Лавровым заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно, пишет Kyodo.

Коно отметил, что проблема мирного договора существует уже более 70 лет и что она не может быть решена мгновенно.​

Лавров, в свою очередь, сообщил, что его заместитель Игорь Моргулов в ближайшие недели проведет с японским коллегой консультации по мирному договору, а на 2 апреля 2019 года запланирован раунд стратегического диалога между заместителями глав МИДов​ двух стран.

Кроме того, в Мюнхене Лавров в очередной раз подчеркнул, что Россия считает признание Японией суверенитета Москвы над Курильскими островами безальтернативным фактором для заключения мира.