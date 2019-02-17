Болтон указал на нежелание компаний из России сотрудничать с Мадуро

Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его союзникам следует обратить внимание, что даже российские компании не считают его «разумной инвестицией». Об этом в Twitter написал помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Американский чиновник подчеркнул, что фирмы из России прекращают взаимодействие с «нелегитимным бывшим диктатором». К посту он прикрепил ссылку на новость о том, что международный трейдер ЛУКОЙЛа Litasco прекратил поставки нефтепродуктов в Венесуэлу.

О решении ЛУКОЙЛа стало известно 14 февраля во время форума в Сочи. Президент компании Вагит Алекперов уточнял, что операции по поставке и продаже нефти не проводятся с момента введения санкций США против государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA.