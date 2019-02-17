Число погибших из-за торнадо на Кубе выросло до семи человек

Число погибших из-за торнадо на Кубе выросло до семи человек

Число жертв торнадо в столице Кубы Гаване выросло до семи, пишет Reuters со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что в больницах остаются еще восемь человек. Общее число пострадавших составило примерно 200 человек.

Речь идет о торнадо в конце января, который затронул несколько районов Гаваны. Как сообщалось, большая часть столицы Кубы осталась без света из-за сильного ветра и дождя. Сейчас электроснабжение восстановлено.

В начале декабря 2018 года более 20 человек пострадали из-за торнадо в американском штате Иллинойс, трое были госпитализированы. Без электричества тогда остались более 2 тыс. человек.