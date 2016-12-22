В Колумбии неизвестные подорвали нефтепровод
Общество, 08:30
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В Колумбии неизвестные подорвали нефтепровод
Неизвестные устроили взрыв на участке нефтепровода Каньо Лимон — Ковеньяс на востоке Колумбии, сообщает газета El Pais.
Нападение произошло днем возле города Кубара в департаменте Бояка. При взрыве произошел разлив нефти, загорелись леса. На месте происшествия работают сотрудники компании Ecopetrol, которой принадлежит нефтепровод, власти Колумбии начали расследование и поиск нападавших.
Пока ни одна из вооруженных колумбийских группировок не взяла на себя ответственность за подрыв нефтепровода. Однако издание указывает, что в данном районе действуют члены леворадикальной организации ELN.Как отмечает El Colombiano, это уже 77-е нападение на нефтяную инфраструктуру страны за текущий год.