Лавров предложил WP самостоятельно написать его ответ на вопрос об Асаде

Лавров предложил WP самостоятельно написать его ответ на вопрос об Асаде

Глава МИДа Сергей Лавров во время Мюнхенской конференции отказался отвечать на вопрос издания The Washington Post о президенте Сирии Башаре Асаде. Выступление Лаврова транслировалось на YouTube.

Журналист WP спросил Лаврова, как Россия собирается предотвращать «новые преступления» президента Сирии Башара Асада в регионе. «Что бы я вам ни ответил, вы все равно напишете то, что хотите. Так что пишите что хотите», — ответил глава МИДа.

В вооруженном конфликте в Сирии Россия поддерживает Асада, США и страны ЕС выступают на стороне его оппонентов.

Ранее Лавров во время конференции сделал еще несколько заявлений. В частности, он назвал главу Минобороны Великобритании «министром войны» и упрекнул Европу в «бессмысленном противоборстве с Россией».