Политика , 02:11
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Лавров предложил WP самостоятельно написать его ответ на вопрос об Асаде
Глава МИДа Сергей Лавров во время Мюнхенской конференции отказался отвечать на вопрос издания The Washington Post о президенте Сирии Башаре Асаде. Выступление Лаврова транслировалось на YouTube.
Журналист WP спросил Лаврова, как Россия собирается предотвращать «новые преступления» президента Сирии Башара Асада в регионе. «Что бы я вам ни ответил, вы все равно напишете то, что хотите. Так что пишите что хотите», — ответил глава МИДа.
В вооруженном конфликте в Сирии Россия поддерживает Асада, США и страны ЕС выступают на стороне его оппонентов.
Ранее Лавров во время конференции сделал еще несколько заявлений. В частности, он назвал главу Минобороны Великобритании «министром войны» и упрекнул Европу в «бессмысленном противоборстве с Россией».