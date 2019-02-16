Минфин прокомментировал сохранение рейтинга России на уровне ВВВ

Минфин положительно оценил решение рейтингового агентства Fitch, которое сохранило кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне ВВВ- с позитивным прогнозом. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

По мнению Минфина, решение Fitch свидетельствует о том, что аналитики «видят достаточное количество потенциальных драйверов для пересмотра в ближайшей перспективе суверенного рейтинга России в сторону повышения». Среди них — сохранение макроэкономической стабильности, наращивание международных резервов, а также реализация реформ, которые направлены на повышение темпов экономического роста, отмечает министерство.

Кроме того, Fitch отметило устойчивое состояние платежного баланса России, объем накопленных фискальных резервов и низкий уровень госдолга, добавил Минфин.

Как говорится в сообщении Fitch, соблюдение бюджетного правила, гибкий обменный курс и взвешенная налогово-бюджетная политика России позволяют ограничить влияние волатильности цен на нефть на экономику. При этом агентство отметило высокий риск введения новых ограничительных мер со стороны США.