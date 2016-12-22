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Американской PepsiCo разрешили продать завод в Ессентуках
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Американской PepsiCo разрешили продать завод в Ессентуках
Бизнес, 20:34
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Американской PepsiCo разрешили продать завод в Ессентуках
Компания PepsiCo подтвердила намерение продать принадлежащий ей завод в Кавминводах по розливу минералки «Ессентуки». Покупатель — связанная с государственной «Кавминкурортресурсы» компания. Сделку одобрила ФАС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство ООО «Аква Инвест» на сделку по приобретению 100% ООО «Ессентукский завод минеральных вод на КМВ» (ЕЗМВ). Решение о предварительном согласовании сделки размещено в базе решений регулятора. Сделка пока не закрыта, рассказал РБК источник, знакомый с переговорами.

Ессентукский завод известен как производитель минеральной воды под брендом «Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17». До сих пор заводом в Ессентуках владела PepsiCo. Завод и право добывать воду из скважин Ессентукского месторождения американская корпорация получила в 2010 году, после покупки производителя молочных продуктов и напитков «Вимм-Билль-Данн».

Представитель PepsiCo в России отказался комментировать сделку по продаже завода. Связаться с представителем «Аква Инвест» на момент публикации не удалось.

Cлили «Ессентуки»: почему PepsiCo продает свой завод в Кавминводах
Бизнес

Изучив материалы сделки, ФАС пришла к выводу, что если «Аква Инвест» станет владельцем ессентукского завода, то входящие в ее группу хозяйствующие субъекты будут разливать и реализовывать более 50% всей добываемой на Ессентукском месторождении минеральной воды под брендом «Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17». Сделка, таким образом, может привести к ограничению конкуренции на рынке бутилированной минеральной воды «Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17». Поэтому регулятор одобрил сделку с определенными условиями.

Какие ограничения наложила ФАС на сделку:

  • информировать о всех сделках по покупке компаний, производящих бутилированную минеральную воду;
  • предоставить в службу все договоры поставки и розлива минеральной воды;
  • информировать о каждом повышении отпускных цен на бутилированную минеральную воду более чем на 10%;
  • в течение трех месяцев согласовать торговую политику, прописав в ней требования к покупателям бутилированной минеральной воды, систему ценообразования (включая скидки), условия поставки.

Предписание действуют до тех пор, пока группа лиц, связанных с ООО «Аква Инвест», контролирует «более 50% общего объема бутилированной минеральной воды, произведенной в России».

О том, что PepsiCo планирует продать принадлежащий ей завод, РБК рассказывали в октябре источники, знакомые с переговорами. ЕЗМВ должен стать частью единой частно-государственной компании, которая станет фактически оператором всего производства и реализации знаменитой минеральной воды. Из семи участков Ессентукского месторождения «Ессентуки» № 4 и № 17 ГОСТ добывают только на трех. Добывать воду из этих скважин могут лишь компании, которые получили лицензию на недропользование у государства, их всего три: государственное АО «Кавминкурортресурсы» (также является крупнейшим недропользователем Кавминвод), ООО «Холод-Розлив» и ЕЗМВ.

Как поясняли собеседники РБК, мощности именно этих трех компаний должны быть консолидированы на базе созданного в декабре 2017-го ООО «Холдинг Аква». Его бенефициары — Егор Логинов (напрямую и через «Аква Инвест» владеет 75% ООО), остальное — у государственных «Кавминкурортресурсов».

Основная цель объединения производственных мощностей — сокращение контрафакта. Согласно данным Nielsen, под брендами «Ессентуки» № 4 и № 17 на рынок поступает в два раза больше воды, чем добывается: при годовом объеме производства воды на уровне 104 млн л (почти половину добывает принадлежащий PepsiCo завод) объемы продаж воды, которая позиционируется как «Ессентуки», достигает 150–230 млн л.

Автор: Елена Сухорукова.
При участии: Ирина Парфентьева, Сергей Соболев.
Теги: PepsiCo , Ессентуки
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