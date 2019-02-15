В Сбербанке предупредили о мошенничестве с подделкой голоса

В Сбербанке предупредили о мошенничестве с подделкой голоса

В ближайшие полгода мошенники начнут применять программы не только для подмены номера телефона, но и для подделки голоса, заявил на Российском инвестиционном форуме (РИФ) в Сочи зампред правления банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».

Кузнецов включил на форуме запись, на которой вымышленный губернатор голосом актера Иннокентия Смоктуновского попросил 5 млрд руб. на постройку моста у собеседника. «Голос узнаваемый, телефонный звонок совершается с номера этого губернатора и точно его голосом договаривается уже о проведении транзакции», — описал Кузнецов возможную мошенническую схему.

Он также рассказал, что Сбербанк обратился в Роскомнадзор с просьбой проверить и заблокировать сайты, на которых распространяют программы для подмены номера телефона. «Мы предложили Роскомнадзору провести на их стороне соответствующую проверку, разделегировать эти сайты и запретить это как класс», — рассказал Кузнецов, отметив, что направил соответствующее письмо в ведомство еще неделю назад.

Сбербанк планирует обратиться к законодателям с просьбой «в срочном порядке» наказывать граждан за использование программ для подмены номера, добавил Кузнецов.