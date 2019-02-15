Rusal объявил об изменениях в совете директоров

Rusal объявил об изменениях в совете директоров

Компания UC Rusal объявила об изменениях в совете директоров. Исполнительный директор Сергей Попов подал в отставку, сообщается на сайте компании.

Попов подал в отставку накануне. Причиной стало избрание в региональное законодательное собрание. На его пост назначили Евгения Курьянова, который был гендиректором Шелеховского филиала UC Rusal в Братске, а впоследствии управляющим директором филиала в Красноярске.

В совет директоров в качестве независимых неисполнительных директоров вошли Максим Полетаев, Рендольф Рейнольдс, Кевин Паркер, Николас Джордан и Кристофер Бернем.

Помимо этого Рейнольдса назначили членом комитета по корпоративному управлению и назначениям, а Джордана — членом комитета по вознаграждениям.