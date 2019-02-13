«ВКонтакте» подаст в суд на сервис по поиску юзеров с помощью фотографий

«ВКонтакте» подаст в суд на сервис по поиску юзеров с помощью фотографий

Руководство социальной сети «ВКонтакте» начало разбирательство в отношении нового сервиса SearchFace, которое способно искать пользователей с помощью фотографий, передает ТАСС со ссылкой на представителя «ВКонтакте».

По его словам, этот онлайн-сервис нарушает правила социальной сети, которая уже готовит обращение в суд.

«Для защиты интересов пользователей мы готовим обращение в суд и продуктовые обновления, которые ограничивают доступ к данным аудитории», — отметил собеседник агентства.

Он отметил, что сервис SearchFace не спрашивает согласия пользователей на сбор и использование их данных.