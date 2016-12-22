С Байконура стартовала ракета с космическим аппаратом для Минобороны
Технологии и медиа, 03:48
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С Байконура стартовала ракета с космическим аппаратом для Минобороны
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом в интересах российского Минобороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства.
Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме, отметили в министерстве.
Спустя пять минут после старта ракета с космическим аппаратом была принята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил (ВКС) России.
В 03:30 мск космическая головная часть ракеты в составе разгонного блока «Бриз-М» штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.
Выведение космического аппарата на расчетную орбиту займет несколько часов, уточнили в департаменте.