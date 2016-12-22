С Плесецка запустили ракету «Союз-2.1б» с военным космическим аппаратом

С космодрома Плесецк был произведен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом Министерства обороны. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства, передает ТАСС.



Как отмечается в сообщении, ракета-носитель стартовала с пусковой установки № 4 площадки № 43. Пуск был произведен боевым расчетом Космических войск ВКС. В Минобороны сообщили, что ракета успешно вывела спутник на орбиту, передает «Интерфакс». В ведомстве отметили, что все прошло в штатном режиме.

В июле ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту навигационный спутник «ГЛОНАСС-М». Тогда она также стартовала с космодрома Плесецк. Запуском занимались боевые расчеты ВКС. Это стал вторым пуском ракеты-носителя такого типа в 2018 году.



