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Лукашенко объяснил фразу о думающих про «бабло и мерседесы» спортсменах
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Лукашенко объяснил фразу о думающих про «бабло и мерседесы» спортсменах
Общество, 00:05
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Лукашенко объяснил фразу о думающих про «бабло и мерседесы» спортсменах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с общественными деятелями Минска пояснил свои слова о спортсменах, думающих о «бабле, мерседесах и телках», сообщает «БелТА».

«Как будто я про каких-то «телок» (говорил. — РБК), а некоторые там коров нарисовали в России. Озаботились, бедные, моей фразой», — сказал Лукашенко.

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Президент пояснил, что сказанная им фраза касалась мышления современных спортсменов.

«У них один разговор, я дословно привел их фразы: бабло, мерседесы и сзади «телки». Извините, женщины, что я так повторил, просто к слову», — отметил он.

Лукашенко призвал спортсменов «идти бегать с клюшкой или с мячом» и давать необходимый от них результат. «Вот к чему это было. А тут получилось, что я задачу такую поставил перед спортсменами», — заключил белорусский лидер.

На слова Лукашенко многие российские и белорусские СМИ обратили внимание после того, как в эфире белорусского телеканала ОНТ был показан репортаж с совещания в Национальном олимпийском комитете Белоруссии о развитии летних видов спорта (ролик удален с YouTube телеканала, но запись сюжета разместили другие каналы). На одном из планов видно, как участник совещания конспектирует слова президента страны. «Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне», — такой конспект был показан во время репортажа крупным планом.

Теги: Александр Лукашенко , спортсмены , критика
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