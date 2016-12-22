В Германии автомобиль сбил группу людей на остановке

В немецком Рекклингхаузене (земля Северный Рейн — Вестфалия) автомобиль наехал на людей на автобусной остановке. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, в результате инцидента один человек погиб, еще восемь пострадали. В полиции указали, что автомобиль неожиданно свернул с дороги, пересек встречную полосу и въехал в людей. Как отмечается, не исключено, что мужчина сделал это намерено. Frankfurter Allgemeine Zeitung уточняет, что на момент прибытия полиции водитель оставался в автомобиле.

В сообщении полиции говорится о «серьезном ДТП», в результате которого пострадали несколько человек и один погиб.

7 апреля автомобиль въехал в толпу людей в центре немецкого Мюнстера. В результате погибли два человека, около 20 получили ранения. Водитель автомобиля покончил с собой. В МВД сообщили, что он был гражданином Германии, не связанным с исламистами.