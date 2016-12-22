Суд приговорил бывшего саратовского министра к 8,5 годам колонии

Энгельсский районный суд Саратовской области приговорил бывшего директора ​ФГУП «Консервный завод ФСИН России» Павла Беликова к восьми с половиной годам колонии за мошенничество, коммерческий подкуп и взяточничество. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Суд также назначил ему штраф в размере 600 тыс. руб. По данным следствия, в 2015 году Беликов и четверо его подсобников похитили при закупках растительных жиров более 65,7 млн руб., используя свое служебное положение.

Сообщниками Беликова были начальник отдела закупок консервного завода Сергей Сафонов, гендиректор ООО «Мастер-Кондитер» Андрей Аношин и коммерсанты Мгер Киракосян и Сло Иво​. Всех фигурантов дела признали виновными в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), получении взятки (ст. 290 УК РФ), коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ) и растрате (ст. 160 УК РФ).

По данным следствия, Беликов также получил от Киракосяна взятку в размере 30 млн руб. за заключение договора поставки по завышенной стоимости. В 2016 году фигуранты дела похитили более 40,9 млн руб. из средств федерального бюджета, выделенных на покупку маргарина для ФСИН.

Киракосяна приговорили к 7,5 годам лишения свободы и штрафу в 600 тыс. руб., Сафонова — к 4,2 годам и штрафу в 350 тыс. руб., а Аношину и Иво дали по четыре года и предписали заплатить по 300 тыс. руб. штрафа.

В начале 2010-х годов Беликов был министром территориальных образований Саратовской области.