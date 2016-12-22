ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,35 67,32 EUR Нал. 78,21 77,11 USD Бирж. 67,79 +0,33 EUR Бирж. 77,61 +0,81 USD ЦБ. 67,37 +0,26 EUR ЦБ. 76,94 +0,46 EUR/USD 1,15 +0,01 BTC/USD Бирж. 4165,00 +253,00 IMOEX 2344,03 -0,62% RTSI 1089,17 -0,95% Brent 55,97 -2,58% DJIA 23249,33 -0,32% Nasdaq 6637,68 +0,01%
Алюминий подешевел на фоне намерения снять санкции с UC Rusal
Лента новостей
Машина времени: виртуальный тур по технологиям прошлого и будущего 17:49, РБК и Porsche Глава Росимущества уйдет в отставку 17:44, Бизнес Идея по инвестированию: что делать с токеном NEM 17:39, Крипто МиГ-29 уронил топливные баки при взлете в Ейске 17:35, Общество Reuters узнал о прекращении авиаударов по ИГ при уходе США из Сирии 17:29, Политика Как концепция ирландского пивного паба из России работает на рынках 17:25, Партнерский материал Население России сократится впервые за 10 лет 17:21, Экономика SpaceX в третий раз отложила запуск ракеты со спутником ВВС США 17:18, Технологии и медиа Суд признал законным отказ отпустить Пономарева на прощание с Алексеевой 17:10, Общество Forbes назвал наиболее подходящие для ведения бизнеса страны 16:59, Экономика Почему в России рестораны с борщом, отбивной и пюре всегда в моде 16:49, Партнерский материал Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке 16:49, Общество Трамп усомнился в желании США быть «полицейским Ближнего Востока» 16:40, Политика Фигурист Максим Ковтун выиграл короткую программу на чемпионате России 16:39, Спорт Как правильно торговаться на рождественских ярмарках 16:31, РБК и Путешествие в Рождество В Москве открыли станцию метро «Беломорская» 16:24, Фотогалерея  Одно из зданий Центрального телеграфа в Москве купила семейная компания 16:18, Бизнес Провал или новая возможность: видеокарты для майнинга подешевели на 67% 16:16, Крипто ВС счел обязательным наличие реанимации в клиниках пластической хирургии 16:15, Общество Экстренное торможение: как легально обналичить криптовалюту 16:15, РБК и EXMO Путин посчитал целью инцидента в Азовском море рост рейтинга Порошенко 16:13, Политика Порошенко пересчитал российские танки и военных на границе с Украиной 16:06, Политика Путин ответил на вопрос о здоровье фразой «не дождетесь» 15:59, Общество Погружение усиливается: что может виртуальная реальность в киберспорте 15:59, Партнерский материал МВД возбудило дело о хищениях при подготовке испытаний военных самолетов 15:57, Общество Акционеры одобрили перерегистрацию En+ Group в России 15:45, Бизнес Как запустить ресторан с нуля в разгар санкций 15:42, РБК и Samsung Алюминий подешевел на фоне намерения снять санкции с UC Rusal 15:42, Финансы
Алюминий подешевел на фоне намерения снять санкции с UC Rusal
Финансы, 15:42
0
Алюминий подешевел на фоне намерения снять санкции с UC Rusal

Цена на алюминий на Лондонской бирже металлов опустилась до минимума за 16 месяцев после заявления Минфина США о снятии санкций с UC Rusal. Об этом сообщает Reuters.

Стоимость фьючерсов с поставкой через три месяца, по данным на утро 20 декабря, упала на 1,1%, до $1905,5 за тонну. Отмечается, что такая низкая цена в последний раз фиксировалась в начале августа 2017 года.

При этом, по данным Лондонской биржи металлов, в течение дня 20 декабря цена на алюминий поднялась до $2047 за т.

Снятие санкций с компаний Дерипаски. Главное
Бизнес

Накануне Минфин США согласился исключить компанию UC Rusal из санкционного списка. Санкции также снимут с En+ и «Евросибэнерго». Министерство планирует снять санкции в течение 30 дней. Минфин объяснил сове решение тем, что Олег Дерипаска сократил свою долю в этих компаниях. UC Rusal поприветствовал решение американского министерства.

В результате акции UC Rusal поднялись на 25% на Гонконгской бирже, а акции En+ подорожали на 40%. Такие значения стали максимальными с апреля, когда Минфин ввел санкции.

Теги: цена на алюминий , UC Rusal
Главное
Глава Росимущества уйдет в отставку Бизнес
Материалы по теме
Минфин США исключит UC Rusal и En+ из санкционного списка Бизнес
Акции Rusal подскочили на 25% после объявления о скором снятии санкций Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter