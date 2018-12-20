Акционеры одобрили перерегистрацию En+ Group в России

Акционеры En+ одобрили перерегистрацию компании с острова Джерси на Октябрьский остров в Калининграде. Об этом говорится в документах компании.

Указывается, что за перевод En+ под российскую юрисдикцию проголосовали 99,997%. Также было одобрено изменение устава компании и изменение ее наименования с даты регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц России (ЕГРЮЛ). Теперь полное наименование компании будет Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП» (МКПАО «ЭН+ ГРУП»).

Накануне, 19 декабря, стало известно, что Минфин США исключит из санкционного списка En+. Об этом решение ведомство оповестило конгресс, санкции будут сняты через 30 дней. Американский Минфин пояснил, что решение принято в связи с тем, что Олег Дерипаска сократил свою долю в компании примерно с 70 до 44,95%. После этого акции холдинга на бирже подорожали на 39%, до 424 руб. за ценную бумагу.