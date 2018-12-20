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В Петербурге задержали врача по подозрению в изнасиловании трех пациенток

В Санкт-Петербурге анестезиолога-реаниматолога подозревают в изнасиловании трех пациенток, находившихся под общим наркозом. Следователи возбудили уголовное дело, сообщается на сайте управления СК по городу.

По данным следствия, инцидент произошел 19 декабря. 58-летний мужчина воспользовался беспомощным состоянием трех пациенток 1997, 2001 и 2002 годов рождения. Они находились в палате одной из больниц после операций. Отмечается, что врач «совершил в отношении двух потерпевших насильственные действия сексуального характера, а другую изнасиловал». Против врача возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 131, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК (изнасилование, насильственные действия сексуального характера).

Мужчину задержали, однако после этого состояние его здоровья ухудшилось. Поэтому его поместили в медицинское учреждение, где он находится под охраной. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

ГУ МВД по Петербургу отмечает, что с заявлением в полицию обратилась 32-летняя жительница Тосно. Она рассказала, что врач «совершил развратные действия в отношении ее 15-летней дочери». По данным полиции, инцидент произошел в медицинском центре на Старо-Петергофском проспекте.

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В пресс-службе городского консультативно-диагностического центра для детей «Ювента» РБК подтвердили задержание врача реаниматолога-анестезиолога. И добавили, что сообщение о возможных противоправных действиях с его стороны поступило в администрацию центра накануне. Центр сам обратился в полицию. «Администрация немедленно отреагировала и вызвала правоохранительные органы. Мы надеемся, что следствие выяснит все подробности. Мы оказываем содействие и потрясены произошедшим. Более подробную информацию не можем сообщить, по требованию правоохранительных органов и в интересах следствия», — сказали в пресс-службе.

В конце января 2017 года правоохранительные органы задержали в подмосковном Подольске анестезиолога-реаниматолога, которого обвинили в совершении насильственных действий сексуального характера над пациенткой больницы. По версии следствия, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии суд арестовал мужчину. Однако в начале февраля в Минздраве Московской области заявили, что пациентка отказалась от иска против врача. В министерстве отметили, что пациентка призналась, что она обвинила его в изнасиловании из-за возникшего конфликта.

Теги: Санкт-Петербург, клиника, врач, изнасилование
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