В Петербурге задержали врача по подозрению в изнасиловании трех пациенток

В Петербурге задержали врача по подозрению в изнасиловании трех пациенток

В Санкт-Петербурге анестезиолога-реаниматолога подозревают в изнасиловании трех пациенток, находившихся под общим наркозом. Следователи возбудили уголовное дело, сообщается на сайте управления СК по городу.

По данным следствия, инцидент произошел 19 декабря. 58-летний мужчина воспользовался беспомощным состоянием трех пациенток 1997, 2001 и 2002 годов рождения. Они находились в палате одной из больниц после операций. Отмечается, что врач «совершил в отношении двух потерпевших насильственные действия сексуального характера, а другую изнасиловал». Против врача возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 131, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК (изнасилование, насильственные действия сексуального характера).

Мужчину задержали, однако после этого состояние его здоровья ухудшилось. Поэтому его поместили в медицинское учреждение, где он находится под охраной. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

ГУ МВД по Петербургу отмечает, что с заявлением в полицию обратилась 32-летняя жительница Тосно. Она рассказала, что врач «совершил развратные действия в отношении ее 15-летней дочери». По данным полиции, инцидент произошел в медицинском центре на Старо-Петергофском проспекте.