Иркутского полицейского арестовали по делу об изнасиловании в участке

В Иркутске арестованы трое мужчин, включая одного полицейского, по подозрению в изнасиловании женщины в отделении полиции. Об этом говорится в сообщении управления Следственного комитета по области.
По версии следствия, инцидент произошел 16 декабря. Трое мужчин, включая полицейского, избили и изнасиловали женщину в участковом пункте полиции №8. Полицейский на тот момент находился не при исполнении. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по п. «а» ст. 132 УК (иные насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц). Суд постановил заключить их под стражу. Расследование дела продолжается.
В конце ноября в Уфе были задержаны три сотрудника полиции. Их подозревают в изнасиловании девушки-следователя. Позднее они были уволены из правоохранительных органов. 8 ноября всем троим предъявили обвинение в изнасиловании. Экс-полицейских арестовали до 31 декабря. Прошения об изменении меры пресечения суд отклонил.