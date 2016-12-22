В Подмосковье сотрудники МВД изъяли 10 т сыра с кишечной палочкой

В подмосковном городе Руза обнаружили и изъяли 10 т сыра, изготовленного из переплавленной плесневой продукции. Следователи возбудили уголовное дело, сообщается на сайте управления СК по Московской области.
По предварительным данным, компания приобрела сыр с истекшим сроком годности, после чего удалила части с плесенью и переплавила. В результате сыр расфасовали в упаковки с логотипами известных торговых марок. Продукция хранилась на складе, где 26 ноября ее обнаружили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
Проведенная экспертиза показала, что товар представляет угрозу для жизни и здоровья потребителей, так как в нем обнаружили бактерии группы кишечных палочек. Уголовное дело возбудили по факту производства и сбыта товаров, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК).
Отмечается, что следователи допрашивают директоров и учредителей компании, рабочий персонал и бухгалтера. СКР направил запросы в Роспотребнадзор, чтобы приостановить деятельности фирмы, а также в сетевые магазины, где сбывался некачественный сыр. Возбудили уголовное дело.