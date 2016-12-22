Чистая прибыль «МегаФона» упала в третьем квартале на 4,6%

По итогам третьего квартала 2018 года чистая прибыть «МегаФона» снизилась на 4,6%, до 7,7 млн руб., говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Как пояснил финансовый директор «МегаФона» Александр Барунин, это произошло из-за роста амортизационных расходов в связи с увеличением инвестиций на развитие сетей и внутренней ИT-системы компании, а также из-за необходимости исполнения требований «закона Яровой» (предписывает операторам и интернет-компаниям с 1 июля хранить аудиозаписи звонков и переписку абонентов, а с 1 октября — всю их интернет-активность).

«Также на чистую прибыль повлиял рост процентных расходов, связанных с ростом чистого долга, возникшего в результате привлечения финансирование на выкуп акций», — пояснил Барунин. В октябре «МегаФон» завершил делистинг своих глобальных депозитарных расписок (GDR) с Лондонской фондовой биржи. Компания выкупила ценные бумаги, соответствующие 18,6% от общего количества акций на сумму 76 млрд руб.

При этом выручка «МегаФона» в третьем квартале увеличилась на 4,7%, до 88,7 млрд руб. По словам коммерческого директора «МегаФона» Влада Вольфсона, одним из драйверов роста этого показателя стала услуга мобильной передачи данных, выручка от которой в годовом выражении выросла на 11,8% и составила 26,1 млрд руб. В целом выручка от услуг мобильной связи выросла за год на 5,2%, составив 72,3 млрд руб.

«Также выросли услуги фиксированной связи на 17,3% в сравнении с 2017 годом. Конечно, здесь сыграли роль разовые эффекты, такие как Чемпионат мира по футболу и проект «Безопасный город» (установка уличных видеокамер, подключенных к транспортной сети «МегаФона», система анализирует большие данные и предугадывает потенциальные угрозы. — РБК). Тем не менее органически выручка от этого сегмента тоже растет, в первую очередь за счет активной работы с корпоративными клиентами», — пояснил Вольфсон.

Как отмечается в сообщении компании, активность абонентов во время Чемпионата мира по футболу сказалась на выручке во всех сегментах, включая мобильную передачу данных и дополнительные услуги, особенно видеосервис «Мегафон.ТВ». На этом фоне компания увеличила прогноз по выручке по итогам года. «Наша сервисная выручка будет расти средними темпами в однозначных числах», — говорится в отчете. Ранее компания прогнозировала выручку на уровне 2017 года или «с небольшим ростом в однозначных числах».

Показатель OIBDA по итогам третьего квартала вырос на 0,9%, до 33,7 млрд руб., рентабельность по нему сократилась на 1,5 процентного пункта до 37,9%. «Снижение рентабельности OIBDA связано с ростом расходов на сеть и привлечение новых сотрудников, необходимых для реализации цифровой стратегии компании», — пояснил Александр Барунин.

Среди негативных факторов, повлиявших на результаты компании в третьем квартале в «МегаФоне» также назвали изменение курса иностранных валют, увеличение расходов на рекламу и на радиочастоты.

Капитальные затраты оператора в минувший квартал составили 18,5 млрд руб, что на 47% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Прогноз «МегаФона» относительно OIBDA и капитальным затратам по итогам 2018 года остался неизменным. Показатель OIBDA останется на уровне 2017 года (21,85 млрд руб.), капитальные затраты составят 75–80 млрд руб.​