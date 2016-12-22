Японский суд решил не продлевать арест Карлосу Гону

Японский суд отклонил требование прокуратуры продлить срок содержания под стражей бывшего главу франко-японского автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом сообщает NHK.

По данным телеканала, окружной суд Токио отказался продлевать арест Гону и бывшему члену совета директоров Nissan Грегу Келли после 21 декабря.

В настоящее время их адвокаты решают вопрос об освобождении под залог своих подзащитных.

Ранее, 10 декабря, прокуратура Токио обвинила Гона в нарушении финансового законодательства. По ее данным, он за пять лет, до марта 2015 года, задекларировал только половину из полученной им суммы за работу на посту главы Nissan. Всего за этот период его доход составил примерно $89 млн. Таким образом, он не сообщил о примерно $44,5 млн.

Кроме того, власти подозревают, что в период с 2015 по 2018 год Гон не отразил в отчетности еще $35,5 млн доходов.