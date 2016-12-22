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В США сенаторы приняли временный бюджет до 8 февраля
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В США сенаторы приняли временный бюджет до 8 февраля
Политика, 08:31
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В США сенаторы приняли временный бюджет до 8 февраля

Сенат США принял временный бюджет до 8 февраля 2019 года. Об этом сообщает Associated Press (AP). Законопроект должен на полтора месяца отложить приостановку работы правительственных учреждений, которая без этого документа произойдет 22 декабря.

После сенаторов законопроект рассмотрит палата представителей, после чего, до пятницы, его должен подписать глава государства Дональд Трамп. Если этого не произойдет, отмечает агентство, федеральные учреждения приостановят работу из-за отсутствия финансирования.

Без принятия соответствующего решения более 800 тыс. сотрудников федеральных учреждений будут вынуждены уйти в отпуск.

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Бюджет не включает $5 млрд, которые Трамп ранее требовал выделить на строительство стены на границе с Мексикой. Если президент США подпишет документ, то многие его сторонники воспримут этот шаг как нарушение основного обещания его президентской кампании в 2016 году — возвести сооружение, пишет AP. Также это может повлиять на его перспективы на выборах в 2020 году.

Тем не менее в своем Twitter Трамп написал, что стена будет построена. «Американские военные построят стену!» — заключил он.

Теги: Сенат США , бюджет
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