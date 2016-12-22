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Трамп пообещал «художественно оформленную» стену на границе с Мексикой
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Трамп пообещал «художественно оформленную» стену на границе с Мексикой
Общество, 09:42
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Трамп пообещал «художественно оформленную» стену на границе с Мексикой

Стена на границе с Мексикой будет «художественно оформленной», заявил президент США Дональд Трамп. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он напомнил, что демократы «не хотят строить бетонную стену» на границе с Мексикой, но отметил: «Мы строим художественно оформленную конструкцию из стальных реек, и вы можете прекрасно видеть сквозь нее». «Она будет красивой и одновременно с этим даст нашей стране безопасность», — написал Трамп.

Постройка стены на границе с Мексикой для пресечения миграции в США из стран Латинской Америки была одним из предвыборных обещаний Трампа. К постройке сооружения приступили только в августе 2018 года. Согласно принятому в марте бюджету, на работы по строительству стены выделено $1,6 млрд, хотя изначально администрация Трампа запрашивала на эти цели $25 млрд. В связи с этим президент допустил возможность привлечения средств на стену из-за рубежа и неоднократно угрожал приостановить работу правительства, если на эти цели не будут выделены дополнительные средства.

 

Теги: Дональд Трамп , Мексика , стена
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