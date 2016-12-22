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Синоптики предупредили об усилении снегопада в Москве на выходных
Общество, 07:28
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Синоптики предупредили об усилении снегопада в Москве на выходных

На выходных снегопад в Москве усилится, высота сугробов в столице с 22 по 24 декабря вырастет до 25–30 см, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В период с субботы до понедельника пройдут осадки, сугробы увеличатся еще на 5–10 см и вырастут до 25–30 см», — сообщил Вильфанд, отметив, что снегопад усилится на выходных, в то время как до конца рабочей недели сильных осадков не ожидается.

По его словам, днем на выходных температура воздуха в столице составит минус 2–4 градуса.

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О том, что на выходных снегопад усилится, сообщил и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что 19 декабря высота сугробов в Москве составила 20 см, что на 5 см выше нормы.

«В выходные в связи с активизацией атлантических циклонов снегопады усилятся и примут уже обложной характер (5–7 мм осадков), сугробы вырастут до 25–26 см, а это климатические показатели середины января», — написал Тишковец в Facebook. По его словам, видимость в эти дни ухудшится до 4–6 км. Однако в то же время морозы существенно ослабнут, добавил Тишковец.

Теги: погода , Москва
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