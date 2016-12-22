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Cенаторы объяснили необходимость войск США в Сирии «диктатурой Асада»
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Cенаторы объяснили необходимость войск США в Сирии «диктатурой Асада»
Политика, 07:06
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Cенаторы объяснили необходимость войск США в Сирии «диктатурой Асада»

Группа американских сенаторов написала письмо президенту Дональду Трампу, в котором попросила его изменить решение о выводе войск США из Сирии, объяснив это угрозой усиления «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) и «жестокой диктатурой» сирийского президента Башара Асада, пишет The Hill со ссылкой на письмо.

«Мы верим, что подобные действия в настоящее время преждевременны и являются ошибкой, которая не только ставит под угрозу безопасность и защиту США, но и поощряет ИГ, Башара Асада, Иран и Россию», — говорится в документе, который подписали сенаторы Линдси Грэм, Джинн Шейхин, Джони Эрнст, Ангус Кинг, Том Коттон и Марко Рубио.

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Они считают, что после ухода американских военных остатки сил ИГ в Сирии могут возобновить свои усилия в регионе. «Однако ИГ не единственная проблема. Жестокая диктатура Башара Асада продолжает давить на народ Сирии», — заявили сенаторы, отметив, что решение Трампа может подтолкнуть сирийского президента к укреплению своей власти.

Накануне, 19 декабря, Трамп объявил о победе над ИГ и отдал приказ о выводе американских военных из Сирии. Согласно данным Пентагона, там находятся около 2 тыс. военнослужащих из США. По данным Reuters, на их возвращение в США потребуется от 60 до 100 дней.

Теги: сенаторы , Сирия
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