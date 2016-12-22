Роспотребнадзор дал советы по выбору красной икры

Роспотребнадзор в преддверии новогодних праздников опубликовал на своем сайте рекомендации по выбору красной икры.

В частности, ведомство советует не покупать икру «с рук» или в местах несанкционированной торговли, а также внимательно изучать этикетку, на которой должны быть указаны название рыбы, из которой изъята икра, дата изготовления и фасовки. Кроме того, на жестяной банке должен быть указан номер завода-изготовителя, индекс рыбной промышленности — «Р», а также номер смены.

В Роспотребнадзоре не советуют покупать икру, в составе которой есть пищевая добавка Е-239 (уротропин) поскольку при разложении в желудке из нее выделяются ядовитые токсичные вещества. В ведомстве отметили, что до 2008 года уротропин использовали в качестве консерванта.

Икра должна полностью заполнять банку, при этом крышка емкости не должна быть вздутой или проминаться, на икринках не должно быть пленок и трещин. «Если икра истекает соком, а икринки — «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали», — объяснили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что у натуральных икринок есть ядро и они лопаются, если на них легко нажать, в то время как искусственные однородны и имеют более жесткую оболочку. В горячей воде натуральная икра должна слегка побелеть и опуститься на дно, искусственная — растворится и окрасит жидкость.