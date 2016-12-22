Экс-сотрудника Blackwater вновь признали виновным в расстреле в Ираке

Федеральное жюри присяжных Вашингтона признало бывшего cотрудника американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Николаса Слэттена виновным в убийстве безоружных мирных граждан в Ираке, пишет The Washington Post cо ссылкой на заявление прокуратуры города.

По версии обвинения, Слэттен открыл огонь по гражданским лицам на площади Нисур в Багдаде, в результате погибли 14 иракцев, еще 17 получили ранения. Слэттен не в первый раз престает перед судом из-за обвинений стрельбе на площади.

В 2014-ом его приговорили к пожизненному, но спустя три года Федеральный апелляционный суд США отменил это наказание и назначил новое разбирательство. Это объяснили тем, что Слэттену не дали возможности в рассмотрении его дела отдельно от другого обвиняемого, Пола Слоу, который заявлял, что именно он, а не Слэттен, первым открыл стрельбу.

Слоу был среди трех экс-сотрудников Blackwater, приговоренных в 2015-ом к 30 годам лишения свободы за расстрел мирных жителей в Ираке.