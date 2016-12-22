Песков назвал причины отказа в аккредитации на пресс-конференцию Путина

На пресс-конференцию президента России Владимира Путина получили аккредитацию 99,9% обратившихся, некоторым отказали, в том числе, из-за наличия судимостей и болезней, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы были вынуждены отказать небольшому количеству, единицам просто — это по соображениям безопасности. Так, к сожалению, бывает, бывают люди с различными заболеваниями, судимостью», — сказал он.

Песков добавил, что аккредитацию получили 99,9% сотрудников СМИ, которые направили необходимы запрос. Всего на пресс-конференцию президента приедут 1 702 журналиста.

Большая пресс-конференция Путина проводится в 14-й раз, она назначена на 12:00 четверга, 20 декабря. В 2017-ом ее продолжительность составила 3 часа 50 минут, а рекорд по длительности поставили в 2008 году, когда президент общался с журналистами 4 часа 40 минут.