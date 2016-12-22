Минтранс предложил разрешить судам «Ямал СПГ» ходить под чужими флагами

Министерство транспорта России предложило трехлетний переходный период, в течение которого иностранные суда смогут осуществлять каботажные перевозки для «Ямал СПГ» по Северному морскому пути. Об этом сообщил замглавы Минтранса Юрий Цветков, передает «Интерфакс».

«Поскольку судостроители не так быстро работают, образуется дефицит тоннажа, который должен на короткое время быть заполнен какими-то судами. Коллеги просят на короткое время запустить суда под иностранным флагом», — сказал он.

Цветков отметил, что считает такое решение логичным, однако его нужно ввести на короткий срок. Он отметил, что за переходный период Россия может построить свои суда или привлечь суда из-за рубежа, но отправлять их под российским флагом в соответствии с законодательством.

Он добавил, что 40 млн т, или 50% всех перевозок, должен осуществлять НОВАТЭК, однако вопрос касается не только этой компании. Министерство подготовило проект распоряжения правительства. Его дорабатывают с учетом замечаний министерств и ведомств.

В конце мая Минпромторг внес в правительство поправки в закон, запрещающие использовать с 2019 года иностранные суда для перевозки нефти, газа и угля, которые добывают в российской Арктике. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон назвал эту идею «вредной по существу». Он подчеркнул, что поправки сделают невозможным выполнение майского указа президента России об увеличении перевозок по северному морскому пути до 80 млн т. Помощник п​резидента Андрей Белоусов также заявил о риске невыполнения майского указа, раскритиковав работу транспортной комиссии правительства по подготовке плана развития магистральной инфраструктуры.