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После нападения в медцентре в Лондоне госпитализировали трех человек
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После нападения в медцентре в Лондоне госпитализировали трех человек
Общество, 16:49
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После нападения в медцентре в Лондоне госпитализировали трех человек

Три человека пострадали в результате нападения с ножом, совершенном в медцентре в  лондонском районе Тауэр-Хамлетс. Об этом сообщается на сайте полиции.

Пострадавшие госпитализированы, их ранения не представляют опасность для жизни. В связи с нападением был задержан мужчина, которого также доставили в больницу с травмой. По данным полиции, инцидент не связан с терроризмом.

Полиция Тауэр-Хамлетс отмечает, что поиск других причастных к произошедшему лиц не ведется.

Би-би-си со ссылкой на службу скорой помощи Лондона уточняет, что медики обнаружили на месте происшествия четверых пострадавших, одному госпитализация не потребовалась. Также в социальных сетях было опубликовано видео, на котором показано задержание мужчины в нижнем белье и с длинными волосами.

Daily Star со ссылкой на очевидцев передает, что совершивший нападение злоумышленник был вооружен мачете.

В конце октября мужчину арестовали в Лондоне после нападения с отверткой на полицейских, прибывших на вызов. В результате инцидента двоих полицейских госпитализировали с ранениями головы и руки.

Теги: нападение , нож , Лондон , Великобритания
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