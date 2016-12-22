После нападения в медцентре в Лондоне госпитализировали трех человек

Три человека пострадали в результате нападения с ножом, совершенном в медцентре в лондонском районе Тауэр-Хамлетс. Об этом сообщается на сайте полиции.
Пострадавшие госпитализированы, их ранения не представляют опасность для жизни. В связи с нападением был задержан мужчина, которого также доставили в больницу с травмой. По данным полиции, инцидент не связан с терроризмом.
Полиция Тауэр-Хамлетс отмечает, что поиск других причастных к произошедшему лиц не ведется.
Би-би-си со ссылкой на службу скорой помощи Лондона уточняет, что медики обнаружили на месте происшествия четверых пострадавших, одному госпитализация не потребовалась. Также в социальных сетях было опубликовано видео, на котором показано задержание мужчины в нижнем белье и с длинными волосами.
Daily Star со ссылкой на очевидцев передает, что совершивший нападение злоумышленник был вооружен мачете.
В конце октября мужчину арестовали в Лондоне после нападения с отверткой на полицейских, прибывших на вызов. В результате инцидента двоих полицейских госпитализировали с ранениями головы и руки.