В Лондоне мужчина ранил отверткой двух полицейских

В Лондоне мужчина арестован после нападения с отверткой на полицейских. Об этом сообщили в лондонской полиции, передает Би-Би-Си.



Как отмечается в сообщении, на полицейских напали, когда они прибыли на вызов по ограблению. Сотрудники правоохранительных органов пытались поговорить с мужчиной, когда он атаковал их. В результате один полицейский получил ранение в голову, а другой — в руку. Ранения не угрожают их жизни, отметили в британских правоохранительных органах.



По данным Sky News, пострадавшие полицейские были госпитализированы.