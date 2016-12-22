Здание Центрального телеграфа у Кремля продали за 2 млрд руб.

Построенное в 1978 году офисно-технологическое здание в Никитском переулке продала «дочка» «Ростелекома». Информация о покупателе не разглашается

Офисное здание Центрального телеграфа (Фото: Светлана Васильева / Фотобанк Лори)

Одно из зданий Центрального телеграфа, расположенное в центре Москвы, продано за 2 млрд руб. Сообщение об этом размещено ПАО «Ростелеком», «дочке» которого принадлежало строение, расположенное между Никитским и Газетным переулками. Оно было построено в 1978 году.

«ПАО «Центральный телеграф» закрыло сделку по продаже офисно-технологического здания общей площадью 12 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

По словам президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, сделка проведена «в рамках стратегии «Ростелекома» до 2022 года и в интересах акционеров всей группы компаний».

Имя нового владельца в сообщении не приводится.

Основное здание Центрального телеграфа в Москве примыкает к Тверской улице, находится на расстоянии менее километра от Кремля и является памятником архитектуры. Оно было построено в 1925–1927 годах по проекту архитектора Ивана Рерберга.

В октябре «Ростелеком» продал историческое здание в Санкт-Петербурге — бывшее Управление городского телефона и телеграфа на Почтамтской улице (дом Керстен), сообщал «РБК Петербург». С 1860 по 2001 год здесь находилось Управление городского телефона и телеграфа.

По данным пресс-службы Российского аукционного дома (РАД), здание площадью 7,8 тыс. кв. м на Почтамтской улице, 15 Б, купила компания ООО Фирма «ГРАН» за 410 млн руб.

Всего в распоряжении «Ростелекома» более 20,7 тыс. объектов недвижимости общей площадью свыше 8,3 млн кв. м. На города с населением более 100 тыс. человек, в том числе на Москву и Петербург, приходится чуть меньше половины всех площадей.