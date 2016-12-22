НБУ подал иск в суд Женевы против Коломойского почти на $240 млн

Национальный банк Украины (НБУ) подал иск в суд Женевы против бывшего руководителя Приватбанка Игоря Коломойского на сумму 6,64 млрд гривен (около $240 млн). Об этом сообщается на сайте НБУ.
«Поскольку все попытки Национального банка урегулировать вопрос в досудебном порядке не были успешными, регулятор, к сожалению, был вынужден подать иск, чтобы защитить свои законные права и интересы», — приводятся в сообщении слова начальника управления претензионно-исковой работы юридического департамента Нацбанка Виктора Григорчука.
НБУ хочет взыскать с Коломойского задолженность по личным поручительствам, предоставленным бизнесмену в 2016 году по пяти договорам о предоставлении кредитов для рефинансирования банка. Отмечается, что иск подан по месту жительства Коломойского.
В сообщении банка добавляется, что в начале июня 2018 года Нацбанк подал 147 исков в украинские суды против Коломойского и связанных с ним 32 компании, которые являются его имущественными поручителями. Хозяйственные суды страны приняли 20 решений в пользу НБУ об обращении взыскания залогов по обязательствам Приватбанка на сумму 1,2 млрд гривен (около $43,3 млн). При этом 17 из решений вступили в законную силу.
В 2016 году Приватбанк перешел украинскому государству за одну гривну из-за того, что капитал банка «приобрел отрицательное значение». При этом Генпрокуратура Украины заподозрила Коломойского и других бывших владельцев Приватбанка в растрате средств банка в особо крупном размере при рефинансировании его НБУ. Сам Коломойский связывал проблемы Приватбанка с «произволом» НБУ.