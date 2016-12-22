В ГИБДД предложили обязать владельцев иностранных прав менять их в России

ГИБДД планирует обязать владельцев иностранных водительских удостоверений менять их на территории России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника отделения организации экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николая Гилякова.
По его словам, соответствующий законопроект предусматривает замену в течение шести месяцев иностранного водительского удостоверения на российское для водителей, законно находящихся в России. «Это не касается участников дорожного движения, за исключением граждан, у которых есть право на осуществление трудовой деятельности на основании иностранных водительских прав», — сказал Гиляков.
Он уточнил, что после получения вида на жительство человеку будет даваться полгода для того, чтобы пройти обучение и заменить права. Это касается и граждан России, которые получили права за рубежом, добавил он.
В начале декабря стало известно, что МВД планирует внести в правительство в первом квартале 2019 года законопроект об изменениях процедуры сдачи экзаменов на водительские права. Ключевое изменение заключается в проверке навыков вождения только в условиях реального дорожного движения — объединении «площадки» и «города». Также планируется в обязательном порядке записывать сдачу теоретической части на видео.