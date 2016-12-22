При пожаре на складе мебели в Татарстане погибли два человека

При пожаре на складе мебели в Альметьевске погибли двое рабочих, еще двое пострадали. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Татарстану.
Возгорание произошло в одноэтажном здании склада торгового дома «Агат». Площадь пожара составила 240 кв. м, ему был присвоен третий ранг сложности. «В ходе пожара получили отравление продуктами горения и госпитализированы два пострадавших работника предприятия», — уточнили в МЧС. В ведомстве добавили, что предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе превышена не была.
Следственное управление по республике начало в связи с гибелью людей при пожаре доследственную проверку.
В начале ноября крупный пожар произошел в цехе по сборке мебели в Иркутской области. Площадь возгорания превысила 8 тыс. кв. м.